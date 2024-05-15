Иностранные хакеры пытались оставить россиян без интернета

За майские праздники 2024 года наблюдался значительный рост DDoS-атак на интернет-провайдеров и облачных провайдеров в России. Согласно исследованию компании StormWall, число атак на интернет-провайдеров увеличилось на 32%, а на облачных провайдеров – на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Целью хакеров было нарушение работы организаций и вывод из строя их инфраструктуры, а также предотвращение доступа обычных граждан к интернету и облачным сервисам. Хакеры воспользовались праздничной паузой, когда технические специалисты компаний отдыхают, чтобы организовать массовые DDoS-атаки.

Несмотря на это, большинство интернет- и облачных провайдеров использовали современные профессиональные решения, которые помогли им успешно противостоять киберинцидентам. Провайдеры решений по защите от DDoS-атак также контролировали ситуацию и оказывали помощь компаниям в борьбе с атаками.

Средняя мощность атак на интернет-провайдеров составляла 34 Гбит/с, а в пиковом значении достигла 900 Гбит/с. Средняя мощность атак на облачных провайдеров составила 26 Гбит/с, а в пике была 91 Гбит/с. Атаки были распределенными, и вредоносный трафик шел из многих стран, включая Колумбию, Россию, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, США, Китай и Малайзию.

Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall, отметил, что во время майских праздников часто происходят всплески DDoS-атак на различные отрасли. Он рекомендует российским компаниям заранее подключать профессиональные решения по защите от DDoS-атак, которые будут контролировать ситуацию, пока сотрудники организации отсутствуют на рабочих местах.