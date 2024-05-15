Патчи от Microsoft закрыли 61 уязвимость

Подоспели майские апдейты от Microsoft, в этот раз включающие патчи для 61 уязвимости, две из которых активно используются в реальных кибератаках. Ещё для одной в Сети лежит готовый эксплойт.

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Статус критической достался лишь одной бреши из набора — возможности удалённого выполнения кода в Microsoft SharePoint Server. По категориям проблемы в этот раз распределились следующим образом:

17 багов повышения прав;

2 проблемы обхода защитных функций;

27 уязвимостей удалённого выполнения кода;

7 дыр, приводящих к раскрытию информации;

3 возможности провести DoS;

4 бага, допускающих спуфинг.

Две уязвимости, закрытые в мае 2024 года, уже фигурируют в атаках киберпреступников, ещё одна имеет готовый общедоступный эксплойт.