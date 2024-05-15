Патчи от Microsoft закрыли 61 уязвимость, две используются в атаках
Подоспели майские апдейты от Microsoft, в этот раз включающие патчи для 61 уязвимости, две из которых активно используются в реальных кибератаках. Ещё для одной в Сети лежит готовый эксплойт.
Статус критической достался лишь одной бреши из набора — возможности удалённого выполнения кода в Microsoft SharePoint Server. По категориям проблемы в этот раз распределились следующим образом:
- 17 багов повышения прав;
- 2 проблемы обхода защитных функций;
- 27 уязвимостей удалённого выполнения кода;
- 7 дыр, приводящих к раскрытию информации;
- 3 возможности провести DoS;
- 4 бага, допускающих спуфинг.
Две уязвимости, закрытые в мае 2024 года, уже фигурируют в атаках киберпреступников, ещё одна имеет готовый общедоступный эксплойт.
- CVE-2024-30040 — обход защитных функций в Windows MSHTML. Атакующему придётся обманом заставить жертву загрузить вредоносный документ, при запуске которого злоумышленник сможет выполнить произвольный код в системе.
- CVE-2024-30051 — повышение прав, затрагивающее корневую библиотеку Windows DWM. Киберпреступник может получить привилегии уровня SYSTEM с помощью соответствующего эксплойта. Специалисты «Лаборатории Касперского» утверждают, что именно эта брешь используется в атаках Qakbot.
- CVE-2024-30046 — проблема отказа в обслуживании, затрагивающая Microsoft Visual Studio. Готовый эксплойт для этой дыры лежит в Сети, хотя в реальных атаках она пока замечена не была.