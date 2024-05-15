Во вторник, 14 мая, ученые зафиксировали на Солнце вспышку самого высокого класса - X - с баллом X8.8. Как рассказала «Комсомольская правда», Земле удалось «увернуться от чудовищного потока солнечной плазмы».

Вспышки на Солнце делят на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой могут провоцировать магнитные бури, достигая Земли. Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН Сергей Богачев ранее рассказал, что вспышка 14 мая стала крупнейшей в текущем 25-м цикле солнечной активности.

Несколько дней назад, 11 мая, ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5 - самую мощную за 20 лет. Но вызвавшие ее вспышки были не такими мощными, как вспышка 14 мая: сильнейшая из них имела балл X5.8.

Вспышка мощностью более X8.8 в последний раз наблюдалось 6 сентября 2017 года. Тогда ее мощность составила X9.3.

Вспышка 14 мая произошла в том же активном центре, что и события, вызывавшие магнитный шторм на Земле в последнюю неделю. Речь идет о группе солнечных пятен 3664 (S17W89). Всего за две недели там произошло 14 вспышек класса Х и множество вспышек класса М. Но в последние несколько дней область заметно сместилась в сторону от линии Солнце - Земля

Астрономы РАН отмечали, что при нынешнем расположении активного центра возможность удара плазмы по Земле крайне мала - на грани погрешности. Однако ученые ожидают серьезной радиационной нагрузки на атмосферу планеты. «Комсомольская правда» рассказала, что новая вспышка произошла «на самом краю».

«То есть плазма и все, что она выбросила, в нас не полетит. Все решало два дня. Полыхни двумя днями раньше - нас бы зацепило. А так - пронесло», - подчеркнула газета.

Автор «КП» рассказал, что группа пятен 3664 сравнима по форме и размерам с пятнами, которые 1 сентября 1859 года «чуть не погубили технологическую цивилизацию» на Земле. Тогда на планете искрили провода, ломались электрические приборы, а телеграфные аппараты «отбивали загадочные сообщения».