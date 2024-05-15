Построена модель реалистичного варп-двигателя

Ученые Университета Алабамы в Хантсвилле и Лаборатории перспективных двигателей Прикладной физики в Нью-Йорке показали, что возможно создать субсветовой варп-двигатель без использования экзотической энергии. Результаты исследования опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity.

© Кадр из фильма «Звездный путь»

Варп-двигатели представляют собой гипотетическую технологию, которая позволяет перемещать космические корабли с недостижимыми на настоящий момент скоростями, равными или превышающими скорость света. Это происходит за счет сжатия пространства перед кораблем и его расширения позади. Современная теория предполагает, что варп-двигатели невозможны из-за того, что требуют для своей работы экзотическую форму энергии.

Новая работа основана на трудах Мигеля Алькубьерре, который еще в 1994 году опубликовал статью, где описал, как может работать варп-двигатель с использованием отрицательной энергии. Авторы смогли построить более реалистичную модель варп-двигателя, который функционирует без отрицательной или какой-либо другой экзотической формы энергии.

Этот двигатель не сможет достичь скорости света, однако будет перемещаться со скоростями, которые намного превосходят те, что были достигнуты в настоящее время. Он будет включать в себя оболочку из стабильной материи с распределением вектора сдвига, что аналогично по конструкции двигателю Алькубьерре. Тем не менее авторы отмечают, что создание этой технологии выходит далеко за рамки нынешних технологических возможностей человечества.