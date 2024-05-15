Космонавты провели эксперимент по изучению коррозии поверхностей МКС

Космонавты выполнили тестовый сеанс научного эксперимента "Кварц-М" по изучению космической коррозии внешних поверхностей модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Космонавт поделился видеозаписью выполнения эксперимента.

"Сегодня выполнили тестовый сеанс еще одного космического эксперимента, который мы установили во время нашего ВКД-62. Это "Кварц-М". Во время проведения эксперимента в динамическом режиме будет изучаться космическая коррозия внешних поверхностей модулей российского сегмента МКС при совместном воздействии факторов внешней атмосферы в условиях эксплуатации. Сегодня мы провели контроль фоновых условий проведения эксперимента с фотофиксацией сеанса", - рассказал Кононенко.

Эксперимент "Кварц-М" направлен на определение механизмов, зон возникновения и развития космической коррозии материалов и покрытий внешних рабочих поверхностей модулей российского сегмента МКС для разработки рекомендаций по их защите от ее воздействия.