Blue Origin запланировала на 19 мая запуск суборбитального корабля New Shepard

Компания Blue Origin сообщила, что запустит суборбитальный корабль New Shepard с экипажем из шести человек 19 мая.

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"Blue Origin объявляет, что ее седьмая пилотируемая миссия стартует в воскресенье 19 мая", - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что пусковое окно откроется в 08:30 (16:30 мск), и на борту космического корабля будут находиться шесть человек. Это будет первый пилотируемый запуск Blue Origin с 2022 года.

Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Компания занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей.