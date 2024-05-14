Ученые назвали способ спасти планету от глобального потепления

Политики и ученые США среди основных проблем человечества называют глобальное потепление. Специалисты предлагают десятки способов борьбы с ним, в том числе, призывают создать «космический зонт», пишет «Российская газета».

По мнению исследователей, для того, чтобы забыть о проблемах с климатом, достаточно снизить количество падающего на Землю солнечного света примерно на 1,8%.

Космический зонт, призванный решить эту проблему, должен отвечать минимум трем главным требованиям: ему следует быть относительно легким, его части должны легко собираться в космосе, выдерживать любые космические катаклизмы.

За 30 лет более 150 тысяч человек умерли от волн тепла

Журналисты отметили, что специалисты предлагают различные варианты создания зонта, но все они либо не отвечают критериям, либо слишком затратны.

К примеру, Массачусетский технологический институт (Бостон, США) предложил отправить в космос тонкие пленки, надуть пузыри общей площадью примерно с Бразилию. Группа ученых из другого американского института заявила, что следует создать из нанотрубок солнцезащитный козырек массой порядка 100 тысяч тонн.