Google запретила OpenAI обучать ChatGPT на контенте из YouTube

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что Google «решит этот вопрос», если выяснится, что OpenAI использовала контент YouTube для обучения своей модели ИИ.
Что интересно, создатели ChatGPT признались, что не уверены, использовались ли видеоролики с YouTube для обучения модели Sora. В The New York Times сообщили, что OpenAI транскрибировала более миллиона часов видео с YouTube.
Пичаи отметил, что Google имеет четкие условия использования и работает с компаниями, чтобы они их понимали. Поисковый гигант уже внедрил процессы для проверки соблюдения правил.
Заявление Пичаи последовало после конференции Google I/O, где были представлены новые модели ИИ компании, включая Veo, который может генерировать видео по текстовому описанию.
Напомним, что Google снизила затраты на обслуживание моделей ИИ на 80% благодаря своим процессорам Tensor и графическим процессорам NVIDIA.