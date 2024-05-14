За 30 лет более 150 тысяч человек умерли от волн тепла

Из-за периодов чрезвычайно высокой температуры окружающей среды, которые могут длиться несколько дней, за период с 1990 по 2019 год умерло более 150 тысяч человек. В Европе от волн тепла умирали чаще всего. Исследование поможет правительствам лучше планировать риски, связанные с изменением климата. Работа опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Волны тепла — это периоды сильного повышения температуры на протяжении нескольких дней. Они могут вызывать сильнейший тепловой стресс для организма человека. Ранее было известно, что волны тепла приводили к повышенной смертности в отдельных регионах нашей планеты, однако ни разу ученые не анализировали данные по всему миру за длительный период.

Исследователи использовали данные из Multi-City Multi-Country network, которая включала информацию о смертности и температуре из 750 мест в 43 странах мира. Ученые оценили избыточную смертность в период с 1990 по 2019 год.

Подсчеты показали, что избыточная смертность в этот период составила 153 078 смертей в год. Это 1% от всех смертей в мире, в среднем — 236 смертей на 10 миллионов жителей. Чаще всего от волн тепла умирали в Европе — 655 смертей на 10 миллионов жителей. Также значительное бремя смертности от волн тепла было в южной и восточной Европе, а также на территории между Северной Африкой, Аравийским полуостровом и Южной Азией. На уровне отдельных стран с самой большой избыточной смертностью столкнулись Греция, Мальта и Италия.

Ученые пришли к выводу, что наибольший уровень смертности от волн жары характерен для районов с засушливым климатом и доходами ниже средних. Исследователи обратили внимание, что понимание региональных различий в этих показателях может помочь правительствам лучше планировать риски, связанные с изменением климата.