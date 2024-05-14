За 30 лет более 150 тысяч человек умерли от волн тепла

Из-за периодов чрезвычайно высокой температуры окружающей среды, которые могут длиться несколько дней, за период с 1990 по 2019 год умерло более 150 тысяч человек. В Европе от волн тепла умирали чаще всего. Исследование поможет правительствам лучше планировать риски, связанные с изменением климата. Работа опубликована в журнале PLOS Medicine.
Волны тепла — это периоды сильного повышения температуры на протяжении нескольких дней. Они могут вызывать сильнейший тепловой стресс для организма человека. Ранее было известно, что волны тепла приводили к повышенной смертности в отдельных регионах нашей планеты, однако ни разу ученые не анализировали данные по всему миру за длительный период.
Исследователи использовали данные из Multi-City Multi-Country network, которая включала информацию о смертности и температуре из 750 мест в 43 странах мира. Ученые оценили избыточную смертность в период с 1990 по 2019 год.
Подсчеты показали, что избыточная смертность в этот период составила 153 078 смертей в год. Это 1% от всех смертей в мире, в среднем — 236 смертей на 10 миллионов жителей. Чаще всего от волн тепла умирали в Европе — 655 смертей на 10 миллионов жителей. Также значительное бремя смертности от волн тепла было в южной и восточной Европе, а также на территории между Северной Африкой, Аравийским полуостровом и Южной Азией. На уровне отдельных стран с самой большой избыточной смертностью столкнулись Греция, Мальта и Италия.
Ученые пришли к выводу, что наибольший уровень смертности от волн жары характерен для районов с засушливым климатом и доходами ниже средних. Исследователи обратили внимание, что понимание региональных различий в этих показателях может помочь правительствам лучше планировать риски, связанные с изменением климата.
«В контексте изменения климата крайне важно решить проблему неравномерного воздействия волн тепла на здоровье человека. Это требует комплексного подхода, который не только устраняет непосредственные риски для здоровья во время волн жары, но и реализует долгосрочные стратегии по минимизации уязвимости и неравенства. Стратегии включают в себя: политику смягчения последствий изменения климата, планы действий по наступлению жары (например, систему раннего предупреждения о жаре), городское планирование и “зеленую” инфраструктуру, программу социальной поддержки, здравоохранение и услуги общественного здравоохранения, повышение осведомленности в области образования, а также вовлечение и участие сообщества», — добавили авторы исследования.