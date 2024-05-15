Sharp отказалась от производства телевизоров

Японская компания Sharp — дочернее подразделение тайваньской Hon Hai Precision Industry, также известной как Foxconn, — объявила о прекращении производства телевизоров и сокращении производства телевизионных дисплеев.

Заводы Sharp расположены в Осаке, где выпускали телевизоры, и приморском городе Сакаи — крупнейшем предприятии по производству дисплеев. Уже произведённые устройства будут распроданы, также компания сократит производство панелей меньшего размера.

Кроме того, Sharp рассмотрит возможность поставок комплектующих для камер смартфонов и полупроводников для дисплеев. Но главным направлением станет производство потребительской ИИ-электроники и ПО к этим продуктам. Причина — тотальное падение продаж некогда прибыльного направления по производству Smart TV и борьба с убыточностью в целом.