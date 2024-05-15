В Турции нашли керамику возрастом 8 тысяч лет со следами молока внутри

Древнюю керамическую посуду с остатками молока нашли исследователи археологического памятника Барджин-Хююк на северо-западе Турции. Ученые сделали вывод, что местные жители употребляли молочные продукты более 8600 лет назад.

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Археологические работы провела международная группа из Австрии, Нидерландов и Турции во главе с Хади Озбалом из Босфорского университета. Ученые исследовали поселение в районе Мраморного моря возрастом около 6600 – 6200 лет до нашей эры. В 175 образцах керамики они обнаружили липидные остатки, представлявшие собой молоко или молочные продукты.

Исходя из этого ученые сделали вывод, что в Барджин-Хююке сохранились древнейшие свидетельства существования молочного животноводства. Причем сюда люди принесли его уже в готовом виде, так как находки относятся к раннему этапу в истории поселения. При этом уже в то время для хранения молока использовались горшки с четырьмя выпуклостями на тулове. Такую посуду было удобно подвешивать над огнем, а также взбивать в ней масло, пишет журнал PLoS ONE.

Ранее археологи нашли ванную комнату Александра Македонского при проведении исследовательских работ во дворце Эгай на севере Греции. В этом дворце будущий полководец провел свое детство, а также обучался военному искусству.