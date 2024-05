Владельцы Nothing Phone (2a) пожаловались на проблемы с экраном

В марте этого года бренд Nothing представил бюджетный смартфон Nothing Phone (2a). Изначально устройство сопровождалось проблемами с производительностью, с которыми производитель справился благодаря многочисленным обновлениям. Но сейчас появился новый баг, затрагивающий экраны Nothing Phone (2a).

© MobiDevices

Пользователь X (Twitter) опубликовал несколько фотографий, на которых видна зеленая полоса в правой части дисплея Nothing Phone (2a). На изображении также видно, что на устройстве установлено последнее обновление Nothing OS 2.5.5.a. Причина появления зелёных полос пока неизвестна. В декабре прошлого года, после выхода обновления владельцы Phone (2) также жаловались на зеленые полосы.

© MobiDevices

Ранее с аналогичными багами сталкивались и владельцы смартфонов OnePlus и Samsung, и также после обновлений ПО. Тогда выяснилось, что программный апдейт привел к изменению напряжения дисплея, что и вызвало появление зеленой линии битых пикселей.