Следы пропавшей в XVI веке колонии нашли в Северной Америке

Американские археологи нашли ключ к разгадке «Затерянной колонии» – группы поселенцев, исчезнувших с острова Роанок в Новом Свете в конце XVI века. Их судьба оставалась неизвестной до сих пор.

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Отряд из 115 английских поселенцев под предводительством мореплавателя Джона Уайта прибыл на остров Роанок неподалеку от восточного побережья современной Северной Каролины в 1587 году. С первых дней у колонистов возникли напряженные отношения с некоторыми коренными племенами, жившими в этом районе.

В конце концов, Уайт вернулся в Англию, чтобы попросить помощи для общины. На острове остались его жена, дочь Элеонора с мужем и маленькая внучка Вирджиния – первый английский ребенок, родившийся в Америке.

Уайт прибыл в Англию в то время, когда испанская армада готовилась к вторжению в страну. Это существенно задержало его отплытие, и он вернулся на остров только в 1590 году. К тому времени и его семья, и другие поселенцы исчезли. Единственным следом, оставшимся от них, было вырезанное на дереве слово «Кроатон».

Существует множество версий о том, что случилось с колонистами. Археологи из Фонда Первой колонии обнаружили новые улики, способные раскрыть многовековую тайну. Согласно их версии, колонисты просто перебрались в другое место и в конечном итоге слились с местными племенами.

Ученые провели раскопки в Елизаветинских садах в Монтео (побережье Северной Каролины) и обнаружили следы старинного поселения. Так, были найдены осколки алгонкинской керамики XVI века и кольцо из медной проволоки.

По словам археологов, медное кольцо указывает на контакты алгонкинов (коренного племени) с англичанами. Оно было изготовлено из тисненого металла, тогда как местные народы не владели технологией изготовления закругленных нитей. Поскольку ни французские, ни испанские исследователи не отваживались заходить так далеко на север для торговли, ученые сделали вывод, что кольцо принадлежало поселенцам с Роанока.

По версии ученых, колонисты решили углубиться на 50 миль (80 км) вглубь материка и основали там новое поселение. Археологи намерены продолжить раскопки, чтобы найти новые следы, сообщает Arkeonews.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли пропавший 120 лет назад корабль. Пароход Nemesis исчез во время урагана вместе со всей командой в 1904 году.