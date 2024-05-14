Средний класс идет к успеху: обзор смартфона Tecno Camon 30 Premier

Серию смартфонов Camon 30 компания Tecno анонсировала на выставке MWC (Mobile World Congress) 2024, прошедшей в начале марта. И вот наконец смартфоны Tecno Camon 30 добрались до России, а до редакции "РГ" доехал флагман этой линейки - Tecno Camon 30 Premier.

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Формально, герой нашего обзора - продвинутый камерофон. Однако, назвать Camon 30 Premier просто камерофоном, не поворачивается язык. Конечно, это не просто смартфон с хорошей камерой. Camon 30 Premier показывает, каким должен быть смартфон уровня upper middle class. И как надо обходить на повороте конкурентов в столь любимой у пользователей категории, как соотношение цена/качество.

Мы тоже фанаты смартфонов среднего класса. За последние годы эти аппараты совершили поразительный скачок в своих потребительских характеристиках и преодолели пропасть, которая их отделяла от флагманов. Разрыв, разумеется, сохраняется, на то они и флагманы, но более чем двукратная разница в цене между смартфонами среднего класса и флагманами уже не соответствует их разнице в потребительских свойствах. По большому счету, покупая хороший смартфон среднего класса, вы получаете почти все, что есть у флагмана, не переплачивая за имиджевую составляющую и за пару не всегда нужных опций.

Главное

Итак, возвращаемся к Tecno Camon 30 Premier. Перечислим самое главное в этом аппарате.

Четыре 50-мегапиксельные камеры с возможностью съемки видео 4K и 60 кадров в секунду.

Мощный 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.

1.5K LTPO AMOLED-экран с частотой обновления до 120 Гц.

Оригинальный асимметричный дизайн с аллюзией на пленочную фотокамеру, задняя панель из "экозамши" с текстурой мрамора или кожи.

Дизайн, эргономика, конструкция

Начнем обзор по традиции с дизайна. Тем более он этого заслуживает. Плавная изогнутая линия, идущая по правой кромке, как уверяют в компании, "напоминает изгиб корпуса винтажного фотоаппарата", а алюминиевое кольцо с рифленой кромкой вокруг модуля камер, отсылает нас к профессиональным объективам.

Плавная изогнутая линия, идущая по правой кромке, как уверяют в компании "напоминает изгиб корпуса винтажного фотоаппарата"

Нам для обзора досталась версия Camon 30 Premier в цвете "серебристый снег" с задней панелью покрытой "экозамшей" - полимером со слегка шероховатой, поверхностью. "Экозамша" имеет текстуру, которая напоминает мрамор или снежный наст с волнистым рисунком. Выглядит все это отлично, и главное, заметно отличается от одинаковых среднестатистических смартфонов двухлетней давности.

Конструкция с плоским экраном порадует хейтеров экранов-водопадов, при этом алюминиевая рама очень грамотно состыкована с задней панелью и экраном. Никаких острых ребер. В руке аппарат ощущается очень комфортно. Единственное к чему можно придраться, это к тому, что экокожа немного скользит в ладони. У некоторых конкурентов, не будем их "поминать всуе", силиконовые задние панели практически прилипают к руке.

"Экозамша" имеет текстуру, которая напоминает мрамор или снежный наст с волнистым рисунком.

Камеры

А теперь пришло время полить Camon 30 Premier толстым-толстым слоем сладкого шоколада, ибо камеры для смартфона среднего ценового сегмента - просто огонь.

Camon 30 Premier поддерживает запись видео 4K с 60 кадрами в секунду во всех камерах, включая фронталку. 4K-видео основной камеры выглядит очень выразительно и просто не оставляет места для нареканий. Все чисто, четко, детально. Цвета яркие, но в меру. Телеобъектив также создает красивые 4K-видео с высокой резкостью, детализацией и отличным контрастом. Что нас действительно удивило, так это то, как со съемкой 4K-видео справилась ультраширокая камера. Видео получилось близкое к качеству основной камеры, четким, детальным, с отличным динамическим диапазоном. И даже съемка при слабом освещении оказалась на удивление хороша.

Основная камера оснащена купным сенсором Sony IMX890, размерам 1/1.56 дюйма, портретная перископическая камера с оптическим зумом 3X и максимальным 60-кратным зумом имеют оптическую стабилизацию (OIS) и высокую светочувствительность.

Селфи-камера также заслуживает внимания - она тоже 50-мегапиксельная и что важно, с поддержкой автофокусировки. Редкая находка не только в этом ценовом диапазоне, но и в мире смартфонов в целом.

В дополнение к уже впечатляющему аппаратному обеспечению камеры, Tecno Camon 30 Premier позиционируется как первый смартфон со специальным чипом обработки изображений Sony CXD5622GG.

Смартфон делает отличные фото при дневном свете. С большим количеством деталей, высокой резкостью, широким динамическим диапазоном и сбалансированной цветопередачей. Дополнительная обработка TECNO PolarAce, которая использует два процессора: основной Dimensity 8200 с модулем Imagiq 785 и специальный чип Sony добавляет фото резкости.

Перископическая камера с 3-кратным зумом также создает превосходные фото, качество изображения которых очень близко к изображению основной камеры. Цвета чуть более насыщены, но в целом похожи. Кадры чистые, резкие, детальные и имеют достаточно широкий динамический диапазон.

И опять нас удивила ультраширокоугольная камера. Она и здесь оказалась исключительно хороша. Динамический диапазон немного ограничен по сравнению с основным и телевиком, но изображения четкие, детальные и лишены шума.

Не подвели камеры и при ночной съемке. Да, ночью разница между основной камерой, телевиком и ультрашириком заметнее чем днем, но тем не менее "не основные" модули и фронтальная камера снимают ночью очень достойно.

Вообще в Camon 30 Premier сделан серьезный акцент на "вычислительную фотографию". В интерфейсе камеры есть много полезных режимов, типа микросъемки и ночного режима и пара бесполезных, но очень ярко показывающих возможности процессора и ИИ-алгоритмов работы с камерой.

Например, функция "Выбор неба" или портрет AIGC

На фото ниже можно видеть что ИИ-делает с обычным снимком поля и портретом автора этого текста, которого он сделал моложе лет на 30.

Аппаратная и программная платформа

Tecno Camon 30 Premier работает на знакомой пользователям смартфонов Tecno программной оболочке HiOS 14 в основе которой Android 14. Tecno обещает в будущем два крупных обновления программного обеспечения (до Android 16) и трехлетние исправления безопасности для всей серии Camon 30.

Смартфон получил довольно мощный чип Mediatek Dimensity 8200 Ultimate, произведенный по 4-нанометровому техпроцессу. В нем используется современная комбинация ядер 1+3+4. Основным ядром с тактовой частотой 3,1 ГГц является Cortex-A78, второй кластер состоит из трех ядер Cortex-A78 и работает на тактовой частоте 3,0 ГГц. А вот энергоэффективный кластер из 4 ядер Cortex-A55 работает на более низкой частоте 2,0 ГГц. Графический процессор остался неизменным по сравнению с предыдущим поколением Dimensity 8ххх, и это по-прежнему Mali-G610 MC6.

В бенчмарке AnTuTu процессор набирает 950000 баллов. Это заметно меньше актуальных флагманских процессоров, но, чтобы закрыть все вопросы, скажем сразу, задач, с которыми бы он не справился вы не найдете. Игры, даже такие как Genshin Impact, GTA и PUBG идут с максимальными настройками. Троттлинг (снижение производительности при перегреве) процессора очень умеренный и дискомфорта не доставляет. Более того добиться его очень непросто. Отметим, что Тecno предлагает всего один вариант памяти - 12 ГБ/512 ГБ.

Экран и звук

Впервые в серии Camon смартфон получил AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K (1264x2780) и адаптивной частотой кадров LTPO в диапазоне от 10 до 120 Гц в зависимости от контента. Изображение на экране выглядят ярким, красочным и детальным, Технология LTPO (динамическая частота обновления экрана) снижает энергопотребление, увеличивая срок службы батареи. Экран поддерживает HDR и поддержку Widevine L1, что позволяет транслировать высококачественное видео на таких стриминговых платформах, как Netflix.

Вообще, дисплей Tecno Camon 30 Premier хотя и выделяется среди конкурентов по качеству картинки, но к нему у нас возникли вопросы в плане максимальной яркости. Читать под яркими солнечными лучами можно спокойно, а вот смотреть видео и фото уже не очень комфортно. Экран защищен стеклом не самой новой модификации Corning Gorilla Glass 5. Но стекло довольно прочное, когда-то таким комплектовали флагманские смартфоны.

Кстати, в комплекте идут интересный, НЕсиликоновый чехол, а также защитная пленка и защитное стекло для экрана. Кстати, устанавливаются они легко (мы проверили).

Со звуком тоже все ок. Громкие стереодинамики, поддержка Dolby Atmos. Все как положено.

Аккумулятор, зарядка и время автономной работы

В Camon 30 Premier используется аккумулятор емкостью 5000 мАч "золотой стандарт" 2023 года. И несмотря на то, что от него запитан большой 6,77-дюймовый дисплей и мощный процессор, смартфон способен проработать без подзарядки довольно долго. Сутки всегда, а если экономно использовать смартфон, то зарядки может хватить и на пару дней.

Если нужно зарядить смартфон, то имеется быстрая 70-ваттная зарядка. За 15 минут Camon 30 Premier заряжается на 45%, за 30 минут на 80%, а за 40-45 минут полностью.

Технические характеристики

Дисплей: 6,77″ 1,5K AMOLED LTPO, 120 Гц, разрешение 1264 x 2780, яркость 1400 ниn.

Процессор: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G SoC (4 нм).

Чип визуализации: система визуализации PolarAce.

Тыльная камера: 50 МП, сенсор Sony IMX890 1/1,56 дюйма, f/1,88, OIS; сверхширокий 50 МП; Перископический телеобъектив 50 МП, 3-кратный оптический зум.

Фронтальная камера: 50 МП с автофокусом и отслеживанием глаз, скорость фокусировки 100 мс.

Память: 512 ГБ памяти; 12 ГБ ОЗУ плюс дополнительно 12 ГБ виртуальной памяти.

Аккумулятор: 5000 мАч; зарядка Type-C мощностью 70 Вт.

Система охлаждения: 10-слойное охлаждение

Аудио: двойные стереодинамики Dolby Atmos.

Прочее: Action Dot, линейный двигатель по оси X, датчик отпечатков пальцев, инфракрасное управление, датчик движения.

Возможности подключения: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, 4G LTE, две SIM-карты.

Цвет: Черная лава и Серебристый снег.

Операционная система: HiOS на базе Android 14.

IP54 защита от пыли и брызг.

Размеры (мм): 162,66 х 76,23 х 7,907.

Вес: 210 г.

Заключение

Надо признать, Tecno Camon 30 Premier нас удивил. При рекомендованной цене 60 тыс. рублей. (при этом возможны разные промоакции) мы получаем максимально "заряженный" аппарат, приближающийся по своим характеристикам к флагманам. Причем Camon 30 Premier получился практически идеально сбалансированным смартфоном, почти без слабых мест. По большому счету претензии можно предъявить только к яркости экрана. Она могла бы быть и выше. Ну и было бы неплохо, если бы аппарат поддерживал реверсивную и беспроводную зарядку. Но чего нет, того нет. Тем не менее, конкурентам нужно очень напрячься, чтобы предложить что-то более привлекательное в сегменте смартфонов - upper middle class. Появление там Camon 30 Premier выглядит как заявка на лидерство, но до конца 2024 года еще есть время для "ответного удара" со стороны других участников рынка. Мы же со своей стороны такую конкуренцию можем только приветствовать.