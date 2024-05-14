Apple выпустила iOS 17.5 и iPadOS 17.5

Apple выпустила новые версии операционных систем для iPhone и iPad – iOS 17.5 и iPadOS 17.5. Обновления выходят более чем через два месяца после запуска iOS 17.4 и iPadOS 17.4, и включают исправление безопасности и несколько новых функций для iPhone и iPad.

Главным нововведением в iOS 17.5 стала функция кроссплатформенного обнаружения слежки за владельцем устройства. Пользователи будут получать уведомления, если совместимый Bluetooth-трекер, которым они не владеют, движется вместе с ними, независимо от того, с какой операционной системой сопряжено устройство. Данная функция будет работать с Apple AirTags, а также с некоторыми сторонними трекерами.

iOS 17.5 также включает новый автономный режим для Apple News+, позволяющий пользователям читать новости, автоматически загруженные статьи, даже когда их устройство находится в автономном режиме. В приложение News+ также появилась новая оффлайн-игра под названием «Quartiles».

Для пользователей ЕС новое обновление iOS 17.5 также дает возможность загружать приложения непосредственно с веб-сайтов, минуя App Store.

Чтобы загрузить обновление, необходимо перейти в «Настройки» -> «Основные» -> «Обновление ПО» -> «Обновить сейчас». Затем следовать инструкциям на экране. На iPhone 14 Pro обновление весит почти 1 ГБ.