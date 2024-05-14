Названа стоимость камерофона Tecno Camon 30 Premier 5G в России

Бренд Tecno запустил в России продажи новой линейки смартфонов Tecno Camon 30 с улучшенными камерами и современным дизайном. Серия включает четыре модели: Tecno Camon 30 Premier 5G, Tecno Camon 30 Pro 5G, Tecno Camon 30 5G и Tecno Camon 30.

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Tecno Camon 30 Premier 5G является флагманской моделью с четырьмя камерами по 50 МП, поддерживающими запись видео в 4К/60 FPS. Она оснащена восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и 1.5К LTPO AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

Tecno Camon 30 Pro 5G отличается 50 Мп основной камерой с сенсором Sony IMX 890 и оптической стабилизацией OIS, а также возможностью записи видео в 4К/60 FPS на основную, ультраширокоугольную и фронтальную камеры. Он также оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и имеет объем внутренней и оперативной памяти 512 ГБ и 12 ГБ соответственно.

У моделей Tecno Camon 30 5G и Tecno Camon 30 пользователи могут использовать основную камеру 50 МП с оптической стабилизацией OIS, 50 МП фронтальную камеру с автофокусом по глазам, быструю зарядку 70 Вт и энергоэффективный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Tecno Camon 30 Premier 5G стоит 54 тыс. руб, Tecno Camon 30 Pro 5G – от 40 тыс. руб., Tecno Camon 30 5G от 28 тыс. руб., а Tecno Camon 30 – от 24 тыс. руб.