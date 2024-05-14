Представлен бюджетный смартфон Oppo K12x

OPPO анонсировала в Китае смартфон OPPO K12x, который стал преемником прошлогоднего K11x. Главной особенностью новинки является аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт.

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Дисплей

OPPO K12x обладает 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080×2400 пикселей), частотой обновления 120 ГГц, частотой дискретизации 240 Гц и соотношением экрана к корпусу 92,2%. Яркость дисплея достигает 600 нит при нормальном освещении и 1200 нит при ярком освещении на солнце.

Экран может достигать 2100 нит локальной пиковой яркости в определенных сценариях, таких как воспроизведение HDR-видео. Говоря о цветах, панель поддерживает 100% охват цветовой гаммы sRGB и DCI-P3. Также стоит отметить, что экран работает с мокрыми руками. Дактилоскопический сканер располагается под экраном.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon 695 в тандеме с графическим процессором Adreno 619, 8/12 ГБ оперативной памятью LPDDR4x и 256/512 ГБ внутренней памятью UFS 2.2, расширяемой до 1 ТБ с помощью microSD-карт. Ёмкость аккумулятора достигает 5500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC на 80 Вт.

Камеры

На задней панели девайса располагается двойная основная камера:

50 Мп главный датчик, 1/2,76", f/1.8, 5 линз;

2 Мп датчик глубины, f/2.4.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп с диафрагмой f/2,4.

Прочее

OPPO K12x поддерживает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C и 3,5-мм аудио-разъём. Смартфон работает под управлением Android 14 с установленной поверх прошивкой ColorOS 14. Размеры: 162,9×75,6×8,1 мм, вес – 191 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

На данный момент OPPO K12x доступен для педзаказа. Продажи в Китае стартуют с 20 мая. Новинка выпускается в зелёном и сером цветах.

Цена: