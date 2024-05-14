Ученые описали коммуникационную систему кашалотов

Способы общения кашалотов между собой могут быть более сложными, чем считалось, заявили ученые. В ходе исследования они проанализировали звуки, издаваемые группой кашалотов в водах вокруг острова Доминика.

Результаты показали, что кашалоты могут комбинировать и модулировать различные щелчки и ритмы. При этом они создают сложные звуки, похожие на человеческий язык. Последовательности щелчков, используемых кашалотами, ученые назвали кодами.

Команда Массачусетского технологического института (MIT) изучила коды почти 60 кашалотов. Они записали 8 719 кодов. Каждый из них состоял из нескольких сигналов продолжительностью менее двух секунд.

Наблюдения показали, что кашалоты обмениваются кодами в ходе общения с одним или несколькими сородичами. Ученые заключили, что морские млекопитающие вступают в диалоги, которые можно сравнить с человеческими разговорами или обменом сообщения посредством азбуки Морзе.

Расшифровать «язык» кашалотов исследователям пока не удалось. Но они заключили, что коммуникационная система китов сложна и способна передавать большое количество разнообразных сообщений, сообщает Nature Communications.

Ранее сообщалось, что ученые впервые смогли «поговорить» с китом. Их собеседницей стала самка горбатого кита по кличке Твен.