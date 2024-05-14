Найдена планета с плотностью сахарной ваты
Астрономы обнаружили планету, плотность которой составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр. Такая же плотность у сахарной ваты. Ни одна из существующих теорий и моделей не может объяснить, как такая планета могла появиться. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
WASP-193b расположена на расстоянии 1,2 тысячи световых лет от Земли. Год на этой планете проходит за чуть более чем шесть дней. WASP-193b на 50% больше Юпитера, но в семь раз менее массивна — ее масса составляет 0,14 от массы Юпитера. Плотность обнаруженной планеты составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр, что равно плотности сахарной ваты.
Настолько низкая плотность WASP-193b делает ее аномалией среди обнаруженных планет, отмечают астрономы. Подобные условия даже не могут воспроизвести стандартные модели газовых гигантов.
Вероятно, WASP-193b состоит в основном из водорода и гелия, как и большинство других газовых гигантов в галактике. Скорее всего, атмосфера планеты очень сильно раздулась и простирается на десятки тысяч километров дальше, чем атмосфера Юпитера. Почему так получилось — пока неизвестно. Ни одна существующая теория формирования планет не может объяснить такую аномалию.
«Мы не знаем, куда отнести эту планету во всех теориях формирования, которые у нас есть сейчас, потому что она является исключением из всех. Мы не можем объяснить, как образовалась эта планета. Более внимательное изучение ее атмосферы позволит нам лучше понять путь эволюции этой планеты», — прокомментировал Франсиско Посуэлос из Института астрофизики Андалусии.