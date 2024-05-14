Найдена планета с плотностью сахарной ваты

Астрономы обнаружили планету, плотность которой составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр. Такая же плотность у сахарной ваты. Ни одна из существующих теорий и моделей не может объяснить, как такая планета могла появиться. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

© InScience

WASP-193b расположена на расстоянии 1,2 тысячи световых лет от Земли. Год на этой планете проходит за чуть более чем шесть дней. WASP-193b на 50% больше Юпитера, но в семь раз менее массивна — ее масса составляет 0,14 от массы Юпитера. Плотность обнаруженной планеты составляет 0,059 грамма на кубический сантиметр, что равно плотности сахарной ваты.

Настолько низкая плотность WASP-193b делает ее аномалией среди обнаруженных планет, отмечают астрономы. Подобные условия даже не могут воспроизвести стандартные модели газовых гигантов.

Вероятно, WASP-193b состоит в основном из водорода и гелия, как и большинство других газовых гигантов в галактике. Скорее всего, атмосфера планеты очень сильно раздулась и простирается на десятки тысяч километров дальше, чем атмосфера Юпитера. Почему так получилось — пока неизвестно. Ни одна существующая теория формирования планет не может объяснить такую аномалию.