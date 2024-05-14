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Макет iPhone 16 Pro Max сравнили с iPhone 15 Pro Max на фото

Всего через несколько месяцев выйдут iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Согласно слухам, по сравнению с текущими моделями новинки получат экраны большего размера – 6,3 и 6,9 дюйма. Благодаря снимкам, опубликованным в сети, можно оценить, как увеличение экранов скажется на размерах новых гаджетов.

Макет iPhone 16 Pro Max сравнили с iPhone 15 Pro Max на фото
© MobiDevices

iPhone 16 Pro

На опубликованных фото макет iPhone 16 Pro Max сравнивают с реальным iPhone 15 Pro Max. Как видно, ширина корпуса у нового гаджета осталась прежней, а это означает, что экран станет более вытянутым.

© MobiDevices
© MobiDevices

Других каких-либо изменений в корпусе iPhone 16 Pro Max не ожидается, за исключением новой программируемой кнопки «Action», которая будет располагаться на правой стороне устройства, под кнопкой питания.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max

Официальный дебют серии iPhone 16 ожидается в сентябре нынешнего года.

Наука и техника