Макет iPhone 16 Pro Max сравнили с iPhone 15 Pro Max на фото

Всего через несколько месяцев выйдут iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Согласно слухам, по сравнению с текущими моделями новинки получат экраны большего размера – 6,3 и 6,9 дюйма. Благодаря снимкам, опубликованным в сети, можно оценить, как увеличение экранов скажется на размерах новых гаджетов.

© MobiDevices

На опубликованных фото макет iPhone 16 Pro Max сравнивают с реальным iPhone 15 Pro Max. Как видно, ширина корпуса у нового гаджета осталась прежней, а это означает, что экран станет более вытянутым.

© MobiDevices

© MobiDevices

Других каких-либо изменений в корпусе iPhone 16 Pro Max не ожидается, за исключением новой программируемой кнопки «Action», которая будет располагаться на правой стороне устройства, под кнопкой питания.

Официальный дебют серии iPhone 16 ожидается в сентябре нынешнего года.