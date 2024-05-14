В Cети появились первые обзоры iPad Pro M4

Первые обзоры iPad Pro M4 от Apple хвалят его тонкий дизайн, великолепный экран и мощный процессор. Однако не обошлось без критики ограничений, наложенных операционной системой iPadOS.

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Новый iPad Pro также впервые оснащен OLED-дисплеем, который получил множество похвал.

«Все невероятно ярко, четко и насыщенно, будь то веб-серфинг, редактирование фото, просмотр фильмов или игры», — заявили в Engadget.

Редакторы Gizmodo добавили: «Новый OLED-дисплей более четкий, яркий и цветной по сравнению с предыдущими поколениями iPad».

Отметим, что iPad Pro 2024 дебютировал с процессором M4.

«В бенчмарках M4 показал примерно на 50% лучшие результаты, чем модель на M2. В реальной жизни он не кажется на 50% быстрее, но заметно быстрее», — отметили The Verge.

Однако не все так радужно.

«Apple, заставляя устройство работать на ограниченной и упрощенной операционной системе, не позволяет этому мощному устройству стать полноценным компьютером», — заявили наши коллеги из The Verge.

Тем не менее, некоторые обозреватели отметили, что iPad Pro справился со всеми задачами, поставленными перед ним.