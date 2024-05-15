Sony представила среднебюджетный смартфон Xperia 10 VI

Помимо флагманского Sony Xperia 1 VI японский производитель анонсировал и среднебюджетный смартфон Xperia 10 VI.

© MobiDevices

Особенности

Xperia 10 VI обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 21:9. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Работает смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, объём встроенной памяти – 128 ГБ. За графику отвечает GPU Adreno 710. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 30 Вт.

На тыльной стороне смартфона расположена двойная основная камера:

главный датчик на 48 Мп с OIS и 2-кратным гибридным зумом;

сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (15 мм).

Камера поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение селфи-камеры составляет 8 Мп.

© MobiDevices

Также стоит отметить поддержку microSD-карт, наличие фронтальных стереодинамиков и 3,5-мм разъёма для наушников. Производитель пообещал выпустить три крупных обновления ОС и исправлений безопасности в течение четырёх лет. Xperia 10 VI поставляется в переработанной коробке без какого-либо пластика внутри, но, к сожалению, без зарядного устройства.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Xperia 10 VI стартуют в середине июня этого года. Смартфон доступен в трёх цветах: чёрном, белом и синем. Стоимость новинки составляет 399 евро ($432).