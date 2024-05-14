На Lamoda появится «стильная» электроника

Глава Lamoda Максим Гришаков не исключил того, что компания начнет продажи компактной электроники. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РБК.

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Гришаков рассказал, что фирма намерена в дальнейшем развивать новые категории на онлайн-платформе. По его словам, компания смотрит «на все, что можно классифицировать как стильные товары: косметику, парфюмерию, товары для дома». Глава Lamoda подчеркнул, что фирма уже присутствует в этих сегментах и видит хорошие темпы роста.

Он отметил, что онлайн-платформа уже задумалась о продаже «стильной спортивной электроники». Гришаков заявил, что речь идет, возможно, о продукции, сравнимой по размеру с коробкой из-под обуви. Это могут быть фитнес-браслеты, добавил собеседник.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что маркетплейс «Яндекс Маркет» планирует заняться выпуском одежды под собственными торговыми марками. Компания регистрирует марки детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.