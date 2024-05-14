Генконструктор допустил запуск «Старта-1М» с Восточного

Конверсионная ракета «Старт-1М» может запускаться с космодрома Восточный, допустил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, летные испытания перспективного носителя, основанного на межконтинентальной баллистической ракете (МБР) «Тополь-М», начнутся в 2026 году. Генконструктор не назвал площадку, с которой произойдет первый старт носителя.

«Сначала должны пройти испытания, затем будут маркетинговые предложения», — сказал руководитель.

В апреле агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что новая российская ракета космического назначения «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 500 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что «Старт-1М» создается МИТ на базе МБР «Тополь-М».