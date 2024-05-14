На Солнце 14 мая произошла мощная вспышка

Ученые зарегистрировали вспышку самого высокого класса X на Солнце во вторник, сообщает Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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"14 мая в 05:09 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W89) зарегистрирована вспышка X1.7 продолжительностью 16 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении.

Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек в настоящее время находится на уровне S2 (умеренно) по шкале из пяти показателей, согласно мониторингу.

Всего за две недели произошло 14 вспышек класса Х и большое количество вспышек класса М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.