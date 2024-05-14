Российские ученые открыли новый вид лютиков

Новый вид лютиков открыли ученые Томского государственного университета (ТГУ) во время инвентаризации флоры Узбекистана вместе в узбекской Академией наук.

После ботанической ревизии, которая является стратегически важной для обеспечения независимости любого государства, о семействе лютиковых вышла книга, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследования ученого Биологического института ТГУ Натальи Щёголевой посвящены лютиковым (лат. Ranunculaceae Juss.). Последний раз полная ревизия этого таксона проводилась 70 лет назад, в 1953 году. Современные работы были начаты в 2018 году совместно с Институтом ботаники Академии наук Узбекистана. Отличительной чертой лютиковых является высокая экологическая адаптивность, поэтому они встречаются почти во всех основных типах растительности - от тундр, лесов и степей до полупустынь и горных систем. Более того, есть виды, освоившие особые местообитания, - водную среду и околоводные пространства", - сказано в сообщении.

По словам ученых, инвентаризация флоры страны является важной не только для науки, но и для обеспечения независимости любого государства, поскольку растения - это стратегические ресурсы, прежде всего пищевые и лекарственные. При этом растения и их сообщества - это самая важная часть природных систем, от их состояния зависит экологический баланс и благополучие региона. За десятилетия многое может измениться, в особенности с учетом трансформаций в результате человеческой деятельности и изменений климата.

Во время работы над книгой биолог проанализировала материалы национального гербария Узбекистана - крупнейшего в Центральной Азии, коллекции всех гербарных учреждений, хранящих сборы из этого региона, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Алма-Ате, Бишкеке, Душанбе и других городах. Самостоятельно и вместе с коллегами Щёголева побывала в экспедициях в горах Тянь-Шаня и Памиро-Алая в разных частях республики и на сопредельных территориях Казахстана и Таджикистана.

Результаты работы

Это позволило выявить на западных отрогах Гиссарского хребта, в горах Байсунтау ранее не известный науке вид. Ученые описали его и назвали Ranunculus tojibaevii Schegol. & Turginov - в честь коллеги-ботаника, академика Комилжона Тожибаева.

Вся информация, собранная в ходе исследований, была систематизирована и включена в книгу в виде конспекта, содержащего названия родов и видов, источники их первоописания, основные синонимы, цитирование типов, морфологические особенности. Для всех видов исследованные образцы были учтены в соответствии с новым ботанико-географическим районированием Узбекистана. Параллельно формировалась цифровая база данных и проводилось сеточное картирование, что позволило составить для каждого вида высокоточные карты распространения. Кроме того, созданы оригинальные ключи для определения родов и видов семейства.