Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» Сергея Крикалева, Россия намерена использовать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года, с возможным продлением эксплуатации в будущем в зависимости от обстоятельств.

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Об этом пишет РИА Новости.

«Будущие решения будут приниматься исходя из целесообразности. Сейчас у нас продлен срок эксплуатации станции до 2028 года, а наши партнеры уже продлили свои обязательства до 2030 года», — отметил Крикалев.

Изначально МКС была задумана на 15 лет эксплуатации после начала строительства в 1998 году. Позднее этот срок был продлен до 2020 года, затем до 2024 года.

Россия решила продлить работу своего сегмента станции до 2028 года, в то время как все другие участники проекта планируют эксплуатировать МКС до 2030 года.

Вместе с тем новая российская орбитальная станция, первый модуль которой должен быть запущен в 2027 году, разрабатывается с учетом возможности эксплуатации в течение 50 лет.