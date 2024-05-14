Космонавт Олег Кононенко отметит 60-летие на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко встретит 60-летний юбилей на Международной космической станции (МКС) 21 июня. На грузовом корабле «Прогресс МС-27» с Земли для него доставят подарки, передает ТАСС.

В службе психологической поддержки российского экипажа рассказали, что на орбиту отправят эксклюзивный шоколад ручной работы для Кононенко, продукты питания и сладости для остальных. В список войдут свежий лук, яблоки, апельсины, грейпфруты, рыбные, овощные и фруктовые консервы, каши овсяные, джемы, кофе натуральный, цикорий, чайные напитки, оленина сушеная, мед, говядина и сгущенное молоко.

Вес стандартной посылки для каждого космонавта составляет около 4-4,5 килограмма. Грузовой корабль будет запущен на МКС 30 мая, а стыковка запланирована на 1 июня.

Олег Кононенко находится в своем пятом космическом полете. 5 июня он станет первым в мире человеком, который провел в космосе тысячу суток. По окончании его годовой экспедиции на МКС суммарный налет космонавта достигнет 1 110 суток.