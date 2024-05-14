Представлены Vivo X100s и X100s Pro на MediaTek Dimensity 9300+

Кроме Vivo X100 Ultra компания Vivo анонсировала модели X100s и X100s Pro. Оба смартфона работают на базе SoC Dimensity 9300+.

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Vivo X100s Pro

Vivo X100s Pro оснащён 6,78-дюймовым изогнутым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Экран поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и высокочастотное ШИМ-регулирование с частотой 2160 Гц. Vivo разработала технологию компенсации пикселей, которая обещает продлить срок службы экрана более чем в 2 раза. Дактилоскопический сканер интегрирован в дисплей.

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За производительность отвечает процессор Dimensity 9300+ в сочетании чипом обработки изображений vivo V3. Объём ОЗУ LPDDR5X составляет 12/16 ГБ, объём ПЗУ UFS 4.0 – 256/512/1024 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 5400 мАч. Поддерживается проводная быстрая зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Основная камера тройная:

50 Мп главная, Sony IMX989, 1/0,98", f/1.75, OIS, 8 линз (1 стекло + 7 пластик);

50 Мп широкоугольная, Samsung JN1, 1/2,76", f/2.0, фокусное расстояние 15 мм;

50 Мп телефото, 1/2", Zeiss APO, f/2.5, оптический зум 4,3х, OIS.

Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп (f/2.0). Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4,GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, наличие стереодинамиков и степень защиты по стандарту IP68. Размеры: 164,05×75,28×8,91 мм, вес – 225 / 224 грамм. В качестве ОС используется OriginOS 4 на базе Android 14.

Vivo X100s

Vivo X100s отличается плоским дисплеем. Кроме того, гаджет по-прежнему использует более старый чип V2. Ёмкость аккумулятора меньшей ёмкости чем у Pro-версии – 5100 мАч. Гаджет поддерживает только проводную быструю зарядку на 100 Вт,

Основная камера включает в себя три датчика:

50 Мп главная, Sony IMX920, f/1.57, OIS;

50 Мп широкоугольная, Samsung JN1, f/2.0;

64 Мп телефото, OmniVision OV64B, f/2.57, оптический зум 3х, OIS.

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Все остальные характеристики обеих новинок идентичны. Размеры: 163,12×75,78×7,8 мм, вес – 203 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Обе новинки уже доступны для предзаказа в Китае. Vivo X100s и X100s Pro доступны в белом и черном, и темно-сером цветах, а базовая версия также имеет и зеленый вариант.

Цена Vivo X100s:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4000 юаней ($555);

16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4400 юаней ($610);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4700 юаней ($650);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5200 юаней ($720).

Цена Vivo X100s Pro: