Турция запустит новый спутник связи Türksat 6A

Новый турецкий спутник связи Türksat 6A, рассчитанный на рынок Юго-Восточной Азии, может быть запущен на второй неделе июля, заявил министр промышленности и технологий Турции Фатих Каджыр. Об этом сообщает ТАСС.

Космический аппарат будет действовать в регионе, где проживает 4,5 миллиарда человек. Доля турецких технологий в спутнике — 81 процент.

«Türksat 6A стал проектом, в котором Турция действительно продвинулась вперед в спутниковых технологиях. Это будет самая ценная на данный момент технологическая платформа, созданная в нашей стране», — сказал чиновник.

Каджыр добавил, что Türksat 6A позволил Турции войти в число 11 стран, способных самостоятельно создавать спутники.

В январе президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что Турция начнет производить собственные спутники и построит собственный авианосец.