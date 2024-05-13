Российское издание показало еще не вышедшие смартфоны Google Pixel 9

Российской издание Rozetked опубликовало фотографии трех смартфонов серии Google Pixel 9 и сравнение новинок с прошлым поколением. Изображения были предоставлены анонимным источником.

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По данным источника, всего в линейку войдет четыре модели: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 XL и Pixel 9 Fold. Последний, судя по всему, будет складным. Также отмечается, что название двух последних моделей пока не утверждено.

На представленных Rozetked фотографиях показано, что Pixel 9 под кодовым названием Tokay оснащен 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Pixel 9 Pro (Caiman) и Pixel 9 Pro XL (Komodo имеют по 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Базовый Pixel 9 предложит 6,24-дюймовый экран, Pixel 9 Pro — на 6,34 дюйма, а Google Pixel 9 XL — на 6,73 дюйма. Pixel 9 и 9 Pro имеют одинаковые размеры, однако у младшей модели рамки экрана будут шире. Все три модели оснащены AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц.

Pixel 9 получит двойную камеру: основную (1х) и ультраширокоугольную (0,5х). Pixel 9 Pro и 9 Pro XL оснащены тройной камерой: ультраширокоугольной (0,5х), основной (1х) и телеобъективом (5x) — каждая с разрешением 50 Мп.

Все три модели работают на новом фирменном чипсете Google Tensor G4. Также сообщается, что модели Pixel 9 Pro и 9 Pro XL оснащены технологией UW.

Судя по фото, в новой серии был переработан дизайн блока камер, который теперь не занимает всю ширину задней панели, исполнение боковых граней, экрана и задней панели, которые стали плоскими. Также отмечается, что Pro-версии получили матовую заднюю панель и глянцевые боковые рамки, в то время как Pixel 9 выделяется глянцевой задней панелью и матовыми рамками.

Rozetked обещает опубликовать дополнительные материалы о новых устройствах в ближайшее время. По слухам, официальный анонс новинок ожидается на мероприятии Google I/O 14 мая, а в продажу они поступят, вероятнее всего, в октябре.