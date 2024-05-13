Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении законов РФ

Роскомнадзор направил TikTok требование предоставить информацию о соблюдении российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обратилась в РКН с просьбой обратить внимание на работу TikTok в РФ, а также рассмотреть возможность его блокировки на территории страны. АППСИМ обвиняет видеосервис в нарушении закона «О персональных данных» и рекомендательных алгоритмах.

В требовании Роскомнадзора к TikTok речь идет о соблюдении законов «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае выявления признаков нарушения требований российского законодательства, РКН может, в частности, ограничить доступ или уничтожить персональные данные, что предусмотрено частью третьей статьи 23 ФЗ «О персональных данных». Ответ от TikTok пока не поступил.