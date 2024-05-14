Обнаружена раскаленная планета, которая оказалась горячее многих звезд

Астрофизик из Калифорнийского университета в Риверсайде Стивен Кейн и его команда при помощи данных космического аппарата TESS обнаружили каменистую планету, которая буквально светится расплавленной лавой.

© NASA, ESA, CSA, Dani Player

Как сообщает Phys.org, планета была обнаружена при изучении данных о звездной системе под названием HD 104067. Она расположена примерно в 66 световых годах от Земли. Ранее астрофизики идентифицировали две планеты в этой системе, включая одну гигантскую.

Таким образом, вновь открытая планета стала уже третьим миром, известным в системе HD 104067. Этот мир, по описанию исследователей, похож на Землю, но на 30 процентов превосходит нашу планету по размерам. Но еще больше он напоминает Ио, один из спутников Юпитера, признанный самым вулканически активным объектом в нашей Солнечной системе.

"Это планета земной группы, которую я бы описал как "Ио на стероидах", - говорит Кейн. - Она оказалась в ситуации, когда расположенные на ее поверхности вулканы постоянно извергаются. В оптических длинах волн можно увидеть светящуюся, раскаленную планету с поверхностью, покрытой расплавленной лавой".

Новый мир получил обозначение TOI-6713.01. В рамках исследования было подсчитано, что температура поверхности этой планеты составляет примерно 2325 градусов Цельсия, что выше, чем у многих известных звезд. Повышенную вулканическую активность ученые связывают с гравитационными силами, в чем также прослеживается аналогия с Ио.

Последний расположен очень близко к Юпитеру, который оказывает мощное гравитационное воздействие. Кроме того, другие спутники Юпитера вынуждают Ио двигаться по эллиптической орбите вокруг планеты. Если бы она была круговой, то на поверхности Ио было бы гораздо спокойнее.

"Вместо этого гравитация Юпитера сжимает Ио настолько сильно, что он постоянно испытывает извержения вулканов", - объясняет Кейн.

Наблюдения показали, что аналогичный механизм действует и в системе HD 104067. Там имеются две планеты, которые находятся дальше от звезды, чем вновь открытый мир. Они вынуждают внутреннюю планету двигаться по эллиптической орбите вокруг своей звезды. Движение по ней сжимает планету, из-за чего вулканы на ней постоянно активны.

Полностью исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.