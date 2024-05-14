Названы смартфоны Realme, которые получат Android 15

Портал GizmoChina раскрыл список смартфонов Realme, которые получат обновление до RealmeUI 5.0 на базе Android 15.

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На данный момент Android 15 находится на стадии бета-тестирования. Полноценный релиз новой операционной системы ожидается после июля. Вероятнее всего, в первую очередь обновлены будут фирменные смартфоны Google Pixel, после чего свежую прошивку начнут получать пользователи гаджетов других брендов.

Согласно стратегии обновления Realme, приоритет будет отдан недавно выпущенным флагманским моделям, за которыми последуют устройства прошлых лет и смартфоны среднего ценового сегмента. В то же время владельцы бюджетных моделей могут столкнуться с задержкой или даже отсутствием обновления. Пользовательский интерфейс RealmeUI 5.0 получит основные особенности Android 15, а также эксклюзивные функции и настройки, разработанные компанией Realme.

По данным GizmoChina, на обновление могут рассчитывать владельцы Realme GT 2, GT Neo5, Realme 10 Pro, Realme P1, Realme Narzo 60, Realme C65 и более актуальных моделей этих линеек. Отмечается, что это неофициальный список, поэтому количество устройств, которые будут обновлены, может быть меньше или больше, чем предполагают журналисты.