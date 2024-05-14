Google Pixel выжимают Sony Xperia с рынка смартфонов в Японии

Согласно данным агентства Bloomberg, компания Google достигла значительных успехов в бизнесе по производству смартфонов серии Pixel, что привело к снижению продаж у конкурентов, в частности, Sony. Продажи смартфонов Sony Xperia в Японии, где они были особенно популярны среди определенной группы пользователей, активно сокращаются под давлением Google Pixel.

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В последние годы популярность Google Pixel в Японии значительно возросла, и в июле 2023 года Япония стала крупнейшим рынком Google для Pixel. По данным аналитиков, продажи Google Pixel в Японии в 2023 году выросли более чем на 500%, в то время как продажи смартфонов Sony упали на 40% в прошлом году и могут снизиться на такое же количество в этом году.

Хотя Sony пытается привлечь более молодую аудиторию, основными потребителями Xperia остаются люди в возрасте 40 лет и старше. Молодые японцы предпочитают смартфоны Apple iPhone. Несмотря на это, Sony не собирается сдаваться и заключила «многолетний» контракт с Qualcomm на использование их чипов в смартфонах Xperia. Кроме того, в ближайшее время ожидается анонс новой модели Xperia 1 VI.