Обнаружена ванная комната Александра Македонского

Археологи при проведении изыскательских работ во дворце Эгай на севере Греции обнаружили ванную комнату Александра Македонского. Известно, что знаменитый полководец провел в этом дворце свое детство.

© Российская Газета

Как сообщает Arkeonews, дворец Эгай занимает площадь 15 000 квадратных метров и превышает по размерам знаменитый Парфенон. Он расположен в церемониальном центре древнего Македонского царства. Известно, что в этом дворце рос и воспитывался Александр, прозванный Великим за свои удачные военные походы.

Археологи утверждают, что им удалось найти не только ванную комнату Александра, но и спортивный зал, где он тренировался. "В скале высечен большой водосток и общая ванная комната, - говорят исследователи. - Считается, что именно в этом месте Александр Великий купался вместе со своими товарищами, в том числе со своим знаменитым фаворитом Гефестионом, а также с множеством молодых людей, которые сопровождали его во время кампаний, а затем боролись за контроль над империей после его кончины".

Известно, что Гефестион был фаворитом Александра. Поэтому ученые предполагают, что в найденном спортивном зале будущий полководец вместе со своим другом обучались военному искусству, а также борьбе и умению охотиться. Дворец Эгай известен и как место коронации Александра. Он расположен недалеко от деревни Вергина в муниципалитете Верия. Дворец Эгай был спроектирован для Филиппа II, отца Александра.

"Александр и Гефестион прошли через все эти обряды посвящения, - объяснила исследователь Беттани Хьюз. - Они были невероятно активны в спортзале, дрались и боролись. Их обучали охоте. Представьте себе эти общественные бани…".

Последние археологические находки также указывают на то, что место, где стоит дворец Эгай, было постоянно заселено с раннего бронзового века (третье тысячелетие до нашей эры), а его значение возросло в период раннего железного века, то есть с XI по VIII века до нашей эры. Именно в тот период времени город стал процветающим и густонаселенным центром.