5 важных параметров смартфонов, на которые никто не обращает внимания

Перед покупкой смартфона мы привыкли обращать внимание на ключевые характеристики: процессор, оперативную память, объем встроенного хранилища и разрешение экрана. Но это не единственные вещи, которые стоит держать в уме. Портал howtogeek.com рассказал, на какие важные параметры желательно смотреть при покупке нового мобильника.

© Unsplash

Защита экрана от бликов

Мы привыкли оценивать экраны по тому, сколько пикселей на них помещается. Но вопрос не только в разрешении: если говорить о маленьких диагоналях смартфонов, то разница между Full HD и 4К не так заметно, как можно подумать. А вот восприимчивость экрана к бликам и отражениям — еще как. Если смартфон может делать экран очень ярким при появлении солнечного света, то вы получите гаджет, которым можно пользоваться при любом освещении.

USB-порт с видеовыходом

Некоторые смартфоны позволяют транслировать видео прямо на телевизоры без копирования файлов на какие-то другие источники. Достаточно лишь подключить мобильник к ТВ или компьютерному монитору, и готово — можно смотреть ролик. Но для этого необходим порт стандарта USB 3 или выше, поддерживающий видеовыход.

Громкий динамик

Если динамик смартфона достаточно хорош, то вам не понадобится отдельная USB-колонка для прослушивания музыки или просмотра видео. Конечно, по качеству звука динамик все равно не сравнится с саундбаром или наушниками, но на качественных смартфонах они могут превосходить, например, колонки среднестатистических ноутбуков.

Фронтальная камера

Тот факт, что фронтальная камера проигрывает тыловой по качеству снимков, все принимают как данность. Но это не значит, что фронталки обязательно должны быть плохими. Многие смартфоны могут предложить фронтальные камеры, способные делать отличные фотографии, которые не стыдно выложить в социальные сети. К тому же, хорошая фронталка пригодится и для видеосвязи.

Датчик отпечатков пальцев

По факту, все Android-смартфоны имеют датчик для чтения отпечатков. Разница лишь в том, какой именно. На некоторых устройствах он вмонтирован прямо под экраном, что удобно, но не так быстро, как второй вариант — датчик на боковой кнопке. Перед покупкой смартфона желательно посмотреть, какой именно датчик стоит на выбранной вами модели, чтобы не попасть в неудобную ситуацию позже.