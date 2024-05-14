Возле пирамид Гизы выявили геофизические аномалии

Японские археологи обследовали территории, прилегающие к Великим пирамидам Гизы в Египте, с помощью геофизических методов. Они выявили несколько аномалий, а также признаки погребенной под песком структуры L-образной формы.

Ученые обследовали Западное кладбище, также известное как Западное поле Гизы – некрополь, расположенный на плато к западу от пирамид. Он разделен на несколько участков, состоящих из мастаб и подземных сооружений.

Мастабы – тип захоронений Древнего Египта. Они использовались для фараонов, членов их семьи и высокопоставленных лиц. Мастабы представляют собой прямоугольные конструкции с плоской крышей, построенные из известняка или глинобитных блоков. Центральное место занимает вертикальная шахта, ведущая в подземную камеру.

В ходе исследований ученые идентифицировали L-образное сооружение, погребенное на глубине 2 метров. Оно располагалось к югу от мастабы G4000. Сооружение было засыпано песком и, возможно, служило входом в другую гробницу.

Под структурой обнаружили более глубокие аномалии. Они находились на глубине 3,5-5 метров, одна сохранялась на глубине 11 метров, сообщает Heritage Daily.

По словам ученых, аномалии могут указывать на ранее неизвестные археологические объекты. Возможно, это вертикальные стены из известняка или шахты, ведущие к надгробному сооружению.

«По результатам обследования мы не можем определить материал, из которого образовалась аномалия, но это может быть крупная подземная археологическая структура», – отметили ученые.

Ранее исследователи обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор. Его длина достигает 9 метров.