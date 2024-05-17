Почему людям кажется, что за ними следят?

Каждый человек попадал в ситуацию, когда ему кажется, что за ним кто-то следит. Но за входной дверью квартиры или под кроватью никого нет — откуда же возникает это ощущение? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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По мнению психологов, существует целый ряд причин, по которым человеку может казаться, что за ним следят. Они охватывают спектр различных явлений, от страшных книг, фильмов и новостей до травмирующих событий из прошлого и серьезных психических проблем. Если речь о последних, то человек может ощущать паранойю и сверхбдительность — они почти наверняка связаны либо с психикой, либо с заболеванием мозга.

Конечно, иногда за нами действительно следят. Есть вероятность, что человек в результате эволюции выработал чувствительность к чужим взглядам: если это так, то в нашем мозге есть нейронная сеть, созданная специально для обработки взглядов. Кроме того, возможно, наша чувствительность к взгляду других людей появилась в качестве инструмента кооперации.

Иногда ощущение, что за нами следят, возникает и на пустом месте из-за внешних раздражителей, которые могут напугать человека. Например, подобный эффект часто появляется после чтения книг или просмотра фильмов, где главного героя преследует кто-то угрожающий. А в случае тех, кто пережил тяжелые психологические травмы, сверхбдительность выступает защитным механизмом, призванным сберечь человека от стресса и опасности.

Остается вопрос: как можно отличить резонное беспокойство от реальной психической проблемы? По мнению специалистов, вторая более вероятна, если ощущение паранойи не отступает на протяжении долгих периодов времени. Например, оно может быть симптомом шизофрении: паранойя связана с аномальной активностью лимбической системы, отвечающей за эмоциональные реакции человека.

Научная работа 2022 года обнаружила, что у пациентов с шизофренией паранойя часто вызывает повышенное кровообращение даже в расслабленные периоды. Помимо этого, необычайная связь амигдалы (центр мозга, отвечающий за страх) и других регионов мозга, в том числе зрительной коры, подсказывает, что паранойя усиливает восприятие человека. Но при этом управление эмоциями, напротив, перестает работать в нормальном режиме.