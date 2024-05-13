Термоядерный реактор во Франции установил рекорд по удержанию плазмы

Термоядерный реактор WEST на юге Франции установил мировой рекорд, поддерживая раскаленную плазму с температурой 50 миллионов градусов Цельсия в течение шести минут. В эксперименте приняли участие ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы.

© WEST/CEA-IRFM

WEST представляет собой токамак. Это термоядерный реактор в форме пончика размером примерно 2,5 на 2,5 метра. Он способен генерировать энергию того же типа, что и Солнце.

«То, что мы пытаемся сделать – это создать Солнце на Земле. И это чрезвычайно, чрезвычайно сложно», – отметили исследователи.

Термоядерная энергия является более мощной, чем любой известный нам вид энергии. Килограмм такого топлива способен произвести в 4 миллиона раз больше энергии, чем ископаемое сырье. Кроме того, оно не содержит углерода и безопасно для окружающей среды.

До использования термоядерной энергии в промышленности еще далеко. Но эксперименты с такими реакторами, как WEST, помогают сделать важные шаги вперед в данной сфере.

Температура топлива для осуществления термоядерного синтеза должна достигать не менее 50 млн градусов. Однако для достижения таких экстремальных показателей требуется огромное количество энергии. Реактор пока не могут поддерживать плазму достаточно долг, чтобы получить избыток энергии, который можно было бы использовать в промышленности.

На данный момент термоядерные реакторы потребляют больше энергии, чем производят. Последний эксперимент WEST не стал исключением. Однако ученым удалось получить на 15% больше энергии, чем в ходе предыдущих попыток. Кроме того, плазма была в два раза плотнее, что также имеет большое значение, сообщает Business Insider.

Ранее британские ученые подняли температуру в ядерном реакторе до 100 млн градусов Цельсия. За этим температурным порогом атомы водорода могут начать сливаться в гелий.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали катушку для термоядерного реактора. Ее отправили во Францию, на площадку международного проекта ИТЭР. Катушку возвели на Средне-Невском судостроительном заводе как часть экспериментального термоядерного реактора.