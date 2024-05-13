Ученые создали самоуничтожающийся пластик

Ученые из Университета Сан-Диего (США) создали пластик, способный «переваривать» сам себя. Эта разработка может помочь решить проблему с пластиковым загрязнением планеты.

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Материал содержит термопластичный полиуретан (TPU) и бактерии Bacillus subtilis. Микроорганизмы изменили таким образом, чтобы они выдерживали высокие температуры, связанные с производством пластмасс – до 135 градусов по Цельсию.

Ученые и раньше пытались найти способы быстрого разложения пластмасс. Но в большинстве случаев для этого требовались бактериальные ферменты и грибки, добываемые из компостных куч.

Новый материал разрушается даже без присутствия дополнительных микробов. Нужный эффект обеспечивают споры бактерий внутри него.

Тип бактерий B. subtilis может долгое время выживать в спящем состоянии без запасов пищи и энергии. Они пробуждаются от спячки под воздействием влаги и питательных веществ. Эксперименты показали, что за пять месяцев они перерабатывают до 90% пластика.

Ученые обнаружили, что споры бактерий не только делают пластик биоразлагаемым, но и повышают его растяжимость, а также повышают крепость примерно на 30%.

Термопластичный полиуретан широко используется для производства различных изделий, от чехлов для телефонов до автомобильных запчастей. Но эффективных способов его переработки в настоящее время не существует. Ученые отметили, что одним из их следующих шагов может стать расширение спектра биоразлагаемых материалов с помощью новой технологии, сообщает Nature Communications.

Другое исследование показало, что в 2024 году на каждого жителя Земли придется 28 кг пластиковых отходов. Общее количество мусора достигнет 220 млн тонн.