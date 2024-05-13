Huawei выпустила альтернативу Raspberry Pi со своим процессором

Huawei в тандеме с китайским производителем микрокомпьютеров и программного обеспечения OrangePi анонсировала одноплатный компьютер под названием OrangePi Kunpeng Pro. Устройство, очень похожее на Raspberry Pi, подойдёт как для разработчиков, так и для студентов и даже потребителей.

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Особенности

OrangePi Kunpeng Pro работает на операционной системе EulerOS, специальным дистрибутивом Linux для настольных компьютеров. Вывод изображения осуществляется через два порта HDMI 2.0, а также типичные для одноплатных компьютеров интерфейсы MIPI DSI и MIPI CSI для мониторов и камер. Главной особенностью Kunpeng Pro является специальный процессор Huawei Kunpeng в сочетании с программируемой вентильной матрицей AI (FPGA).

Huawei пока не раскрывает подробности о процессоре.

Предположительно, SoC включает NPU с производительностью 8 TOPS. Объём оперативной памяти составляет 8 или 16 ГБ, а опционально можно добавить хранилище eMMC ёмкостью до 256 ГБ.

Возможно использование SSD M.2: поддерживаются твердотельные накопители NVMe и SATA. Также стоит отметить наличие двух портов HDMI (4K), одного USB Type-C, гигабитного Ethernet и поддержку Wi-Fi 5. Также доступен разъём GPIO с типичными 40 контактами, а также разъём для наушников.

Сроки выхода и цена

На данный момент OrangePi Kunpeng Pro доступен только у китайских розничных продавцов. Стоимость новинки составляет 1076 юаней ($148).