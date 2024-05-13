Техноблогер назвал лучшие по автономности смартфоны в 2024 году

Ведущий YouTube-канала Quke.ru перечислил лучшие по автономности смартфоны на сегодня.

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Blackview 9300 Pro. Он оснащён аккумулятором на 15 080 мА*ч. Важно при этом понимать, что большая батарея предполагает и большой вес смартфона. Так, у этой модели масса составляет 500 г.

Honor X7B/X9B. Honor X7B имеет батарею на 7000 мАч, процессор Snapdragon 680, дисплей IPS. Что касается X9B, то у него аккумулятор на 6000 мАч, дисплей AMOLED, изогнутое стекло. Отличаются оба смартфона отличной производительностью, автономностью, энергоэффективностью.

Honor Magic 6 Pro. Это смартфон уже флагманского уровня. Он сочетает хороший аккумулятор и хорошо оптимизированную прошивку.

Huawei Nova Y91. Аппарат, имеющий аккумулятор на 7000 мА*ч. Но нужно понимать, что на Huawei нет Google-сервисов. Также экран у Nova Y91 — IPS, нет супербыстрой зарядки.

Huawei Nova Y72. Чуть попроще по сравнению с моделью выше. Батарея у него на 6000 мА*ч.

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Tecno Pova 6/6 Neo. Линейка смартфонов, имеющая аккумулятор на 6000 мА*ч. Процессор у них тоже неплохой, точно не хуже, чем на Honor. Матрица же на Pova 6 — IPS, на 6 Neo — AMOLED. Хватит их минимум на два дня средней эксплуатации.

Samsung Galaxy A55. Он получил аккумулятор на 5000 мА*ч, Exynos 1480. Зарядки с ним в комплекте нет, и её максимальная мощность — 25 Вт. Тем не менее именно по автономности это один из лучших смартфонов среднего класса.

Nothing 2a. Модель обладает интересным процессором, хорошим дисплеем, сносной камерой. Батарейка у неё стандартная: 5000 мА*ч. Автономность у этого смартфона точно выше среднего.

OnePlus 12. Оснащён аккумулятором на 5500 мА*ч. Процессор здесь — Snapdragon 8 Gen 3, очень хорошая прошивка. Это универсальный флагман с хорошей автономностью.

Samsung Galaxy S23 Ultra. Это один из самых крутых по автономности флагманов, которые вообще можно взять сегодня.