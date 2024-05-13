Представлен геймерский 24-дюймовый монитор KTC дешевле 7000 рублей

Компания KTC запустила новый бюджетный игровой монитор KTC H24F8 на китайском рынке. Об этом сообщает издание ITHome.

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Монитор оснащен 24-дюймовой панелью Fast IPS класса А, которая поддерживает время отклика 1 мс и яркость до 400 нит. Экран способен отображать 16,7 млн цветов и обеспечивает 99-процентный охват цветовой гаммы sRGB и 97-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3.

Также монитор оснащен технологией динамического OD, которая синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров источника в реальном времени, чтобы исключить возникновение артефактов. Функция регулирования постоянного тока помогает уменьшить мерцание экрана (ШИМ). Имеется регулировка баланса яркости для автонастройки отображения темных участков изображения.

Монитор поддерживает совместимость с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync. Он имеет порт DP 1.4, два интерфейса HDMI 2.0 и разъем для наушников на 3,5 мм.

Игровой монитор KTC H24F8 уже доступен для предзаказа в Китае по цене 499 юаней, что по курсу на 13 мая 2024 года равно примерно 6,3 тыс. руб.