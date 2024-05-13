В США нашли окаменелости древнего предка современных копытных

Палеонтологи из Денверского музея природы и науки описали новый вид древних млекопитающих. Он жил на земле около 65,5 млн лет назад – вскоре после массового вымирания, уничтожившего динозавров.

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В исследовании также приняли участие представители Кентского государственного университета, Мичиганского университета и Городского университета Нью-Йорка. Они изучили окаменевшие останки и пришли к выводу, что животное принадлежит к семейству Periptychidae. От этой группы произошли все современные копытные млекопитающие, включая оленей, коров и свиней.

Древнее существо получило название Militocodon lydae. Оно весило от 270 до 460 граммов, примерно как шиншилла, и, вероятно, являлось всеядным.

Зверек жил на территории современных Соединенных Штатов Америки примерно через 610 тысяч лет после массового вымирания. Окаменелости, относящиеся к этому периоду, встречаются крайне редко. Открытие нового ископаемого вида позволяет лучше понять эволюцию ранних млекопитающих после глобальной катастрофы, сообщает Journal of Mammalian Evolution.

Команда ученых создала трехмерные реконструкции окаменелостей, используя рентгеновские снимки с высоким разрешением. Они заключили, что Militocodon lydae, вероятно, является некой переходной формой ранних млекопитающих. На эволюционном древе он расположен между древним родом Mimatuta и более поздним родом Oxyacodon.

Ранее сообщалось, что в России нашли древнейшую амфибию рода Dvinosaurus. Ее возраст составил 260 млн лет.