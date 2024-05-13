Apple использует логотип нового iPad Pro как часть системы охлаждения

Новые iPad Pro от Apple, по сравнению с предыдущими моделями, обладают большей производительностью и лучшим управлением температурой. Добиться этого удалось благодаря двум новым обновлениям, которые улучшают отвод тепла.

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Одной из главных особенностей нового iPad Pro стало улучшенное управление температурой, которое частично достигается за счёт включения в корпус графитового листа. Кроме того, логотип Apple, расположенный на задней панели, также является частью системы охлаждения.

Как сообщает производитель, знак торговой марки выполнен из меди, и служит дополнительным радиатором, помогая охлаждать чип M4 и другие внутренние компоненты планшета. По заявлению Apple, новые iPad Pro обеспечивают на 20% лучшее охлаждение.

Конкретный вклад медного логотипа в общее рассеивание тепла, «яблочный» производитель не раскрывает. Тем не менее это знаменует собой новое использование логотипа, расширяющее его функциональность, выходящее за рамки простого брендинга.