Apple использует логотип нового iPad Pro как часть системы охлаждения
Новые iPad Pro от Apple, по сравнению с предыдущими моделями, обладают большей производительностью и лучшим управлением температурой. Добиться этого удалось благодаря двум новым обновлениям, которые улучшают отвод тепла.
Одной из главных особенностей нового iPad Pro стало улучшенное управление температурой, которое частично достигается за счёт включения в корпус графитового листа. Кроме того, логотип Apple, расположенный на задней панели, также является частью системы охлаждения.
Как сообщает производитель, знак торговой марки выполнен из меди, и служит дополнительным радиатором, помогая охлаждать чип M4 и другие внутренние компоненты планшета. По заявлению Apple, новые iPad Pro обеспечивают на 20% лучшее охлаждение.
Конкретный вклад медного логотипа в общее рассеивание тепла, «яблочный» производитель не раскрывает. Тем не менее это знаменует собой новое использование логотипа, расширяющее его функциональность, выходящее за рамки простого брендинга.