У «Прогресса МС-27» проверили солнечные батареи

У транспортного корабля снабжения «Прогресс МС-27» на космодроме Байконур проверили солнечные батареи.

Об этом в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

«Развернули секции фотоэлементов и облучили их мощными светильниками для контроля эффективности преобразования световой энергии в электрическую», — заявили в госкорпорации.

В настоящее время специалисты продолжают подготовку корабля к запуску.

В апреле «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-27» отправят к Международной космической станции (МКС) в мае. В марте госкорпорация заявляла, что корабль будет запущен в июне.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».