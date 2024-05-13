Тайвань при помощи SpaceX запустит первый спутник связи

Тайвань планирует разработать и запустить первый собственный спутник связи в 2026 году. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Всего программа предусматривает запуск шести околоземных аппаратов под названием B5G: два из них будут разработаны научными учреждениями Тайваня, четыре - при сотрудничестве тайваньского аэрокосмического агентства TASA с частными подрядчиками.

Запуск первого спутника при помощи ракеты-носителя SpaceX планируется на 2026 год, второго - на 2028 год. Первый аппарат будет разработан Тайванем самостоятельно, однако оборудование для связи в Ка-диапазоне будет создано при сотрудничестве с иностранным поставщиком. Второй спутник будет создан TASA и Научно-исследовательским институтом промышленных технологий, который ведет разработки систем связи 4G и 5G.

Как заявил глава TASA У Цзунсинь, на первые два запуска предусмотрено финансирование в размере около 900 млн новых тайваньских долларов (около $28 млн). Тендер по запуску еще четырех аппаратов должен быть объявлен до конца 2024 года.

"Очевидно, что для обеспечения беспрерывной связи на протяжении 24 часов в сутки шести спутников будет недостаточно. Тайваню необходимо по меньшей мере 120 таких аппаратов для обеспечения устойчивой связи", - добавил он.

Ранее власти Тайваня начали поиск иностранных партнеров для обеспечения острова интернет-связью на случай военного конфликта в Тайваньском проливе. Партнером тайваньских властей выступила британская телекоммуникационная компания OneWeb. В рамках проекта власти Тайваня планировали установить на территории острова более 700 наземных терминалов спутниковой связи для тестирования технологии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.