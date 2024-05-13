Xiaomi представила компактный проектор с функциями Smart TV

Компания Xiaomi выпустила на китайском рынке новый проектор под названием Xming Q5. Устройство позволяет воспроизводить фильмы с носителей.

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Особенности

Полностью закрытый специальный оптический механизм PhotonX решает общие проблемы проекторов, связанные с открытыми оптическими модулями, такие как утечка света, попадание пыли, шум и недостаточное рассеивание тепла. Эта технология обеспечивает более чистое, чёткое и надежное проецирование. Проектор очень компактен – его толщина составляет 17,5 см, а вес – 1,4 кг.

Разрешение новинки составляет 1080p, контрастность – 1500:1, а яркость – 280 люмен. Устройство поддерживает декодирование 4K и технологию HDR10+. Процессор TruLife Image Engine 11-го поколения обеспечивает улучшенную регулировку цветовой температуры, резкость и чёткость. Устройство обладает 32 ГБ встроенной памятью, а уровень шума при работе не превышает 28 дБ. Xming Q5 оснащён двумя динамиками мощностью 3 Вт, поддерживающими эффекты стереофонического объёмного звучания.

Благодаря специальной стойке Xming Q5 способен вращаться на 360°. В качестве ОС используется Android 13. Проектор легко интегрируется со смарт-устройствами Xiaomi. Для подключения имеются порты HDMI 2.0, USB 2.0, и аудиоразъём. Поддерживается Wi-Fi 6. Номинальная потребляемая мощность девайса достигает 65 Вт.

Сроки выхода и цена

Xming Q5 уже можно приобрести в Китае на торговой площадке JD.com. На выбор предоставляется два цветовых варианта: Mint Green и Cream White. Стоимость проектора составляет 999 юаней ($140).