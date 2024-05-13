Стало известно, когда в России начнут строить новый ракетный комплекс

Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на космодроме Восточный начнется со следующего года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Газета.Ru

«Рассчитываем в следующем году начать создание на Восточном космического комплекса сверхтяжелого класса. Еще один уже реализуемый проект - это разработка многоразовых носителей», - сказал он. ТАСС

Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5М» с «Восточного» состоится в 2027 году. RT на русском